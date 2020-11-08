Serdar Dursun: "Türkiye'den transfer teklifi aldım"

Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, en büyük hayalinin Türkiye A Milli Takım forması giymek olduğunu söylerken Türkiye'den de transfer teklifleri aldığını belirtti.

, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun: 'Türkiye'den transfer teklifi aldım'
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08 Kasım 2020 02:43
Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun, katıldığı canlı yayında Milli formayı giymek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyerek Türkiye'den kendisine teklifler yapıldığını söyledi.

Bundesliga 2'de attığı gollerle Milli formaya göz kırpan Serdar Dursun, "Her Milli takım kadrosu açıklandığında ismini bekliyorsun. Ben her gün çalışıyorum Milli Takım'da oynama hayalimi gerçekleştirmek için. Elimden geleni yaparak gollerimi atmaya çalışıyorum. Şenol Güneş hocamız karar verecek tabii ki kadroya. Mart ayında yine Milli maçlar var, gollerimi atmaya devam edersem inşallah seçilirim kadroya" diyerek hedeflerinden bahsetti.

"İZLEMEYE GELEN OLMADI"

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş veya ekibi tarafından henüz izlenmediğini söyleyen Dursun, "Lucescu döneminde Tayfur Havutçu ile görüşmüştük. Pandemi olmasaydı Almanya'ya gelip izleyecekti Şenol hoca diye duydum ama henüz maçımı izlemeye gelmediler." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

"6-7 sezondur 30 maçın üzerinde oynuyorum. Bundesliga 2, dünyanın en iyi alt ligi. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Almanya, İngiltere ve Türkiye'den de teklifler geldi. Hedefim tabii ki Bundesliga'da oynamak ve tabii ki A Milli Takım'da oynamak"



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