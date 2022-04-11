Serdar Dursun, Semih Şentürk'ü yakaladı

Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor… Son olarak Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.Semih Şentürk sonrası yerli golcü bulma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak.Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan son Türk futbolcu yine Semih Şentürk olmuş. Semih, 2007-2008'de 17 golle sezonu krallık yarışında zirvede tamamlamıştı.Fenerbahçe'nin milli forveti Serdar Dursun, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Derbiyi değerlendiren Serdar Dursun, "O kadar derbi izledim kahvelerde, stadyumlarda, kale arkalarında. Bugün mutluyum. Gol attım. İyi hazırlandık. İyi bir planımız vardı. 1 senede 2 kere derbi kazanmak her sene olacak iş değil. Çok zor. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyetlerle devam ederiz." dedi.İsmail Kartal sonrası ivmelenen oyunlarıyla ilgili gelen soruya Serdar, "Son dönemde artık nasıl derler, kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini tanıyor. Herkes oyun planına sadık kalıyor. İsmail Hoca çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Takımda inanılmaz güzel bir hava var. Derbi galibiyeti de iyi oldu." cevabını verdi.Serdar Dursun, "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum. Keyfini çıkaralım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.