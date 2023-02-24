Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa'nın talip olduğu Serdar Dursun, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için bu transfere sıcak bakıyor. Ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamadı.Rakow'un 800 bin euro yıllık ücret önerdiği Serdar'ın 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.Sarı-lacivertli takımda 750 bin dolar kazanan 31 yaşındaki golcünün, isteğinin kabul görmesi halinde Polonya ekibine imza atacağı belirtildi.Tecrübeli futbolcuyu çok isteyen Rakow'un ise rakamı 1.5 milyon euro seviyelerine çıkarması bekleniyor. Fenerbahçe, tarafların anlaşması halinde kolaylık sağlamaya hazır.Serdar, bu sezon ligde 10 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistle oynadı.