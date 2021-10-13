Serdar Dursun o golü çok bekledi!

A Milli Takım'da ilk golünü atan Serdar Dursun kariyerinde geç de olsa aradığı çıkışı yakaladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun o golü çok bekledi!
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13 Ekim 2021 07:59
İlk kez A Milli Takım'a seçilen ve Letonya karşısında ilk golünü atan Serdar Dursun kariyerinde geç de olsa aradığı çıkışı yakaladı.

30 yaşındaki futbolcu, 2020 ve 2021 yıllarında kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Serdar sürekli kulüp değiştirdiği kariyerinde Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt 98 ile başarıyı buldu, 27 golle gol kralı oldu. Ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak yepyeni bir sayfa açtı ve dev bir adım attı.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'de ligin ilk haftasında köprücük kemiği kırılsa da pes etmedi. Pereira idaresinde iyileşir iyileşmez adını 11'e yazdırdı.

Tecrübeli forvetin bir diğer şansı da A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un göreve getirilmesi oldu. Kuntz'un Almanya'dan tanıdığı Serdar, A Milli Takım'a seçilerek kariyerinde ilk kez bu gururu tattı.

Kritik Letonya maçında da beraberlik golünü atarak alkışları topladı. 

 

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