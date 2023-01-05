Serdar Dursun minik taraftarın gönlünü aldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Antalyaspor maçının ardından yanlışlıkla üzdüğü bir minik taraftarın gönlünü aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun minik taraftarın gönlünü aldı
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05 Ocak 2023 12:56
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından ise minik bir taraftarı üzmüştü.

Antalya'da yaşayan Kerem, babasıyla birlikte gittiği mücadelenin çıkışında formasını Serdar'a uzatırken, golcü oyuncu kalabalıkta genç futbolseverin kalemini kullanmasına rağmen başkalarının formalarını imzalayıp onunkini imzalamadı.

Ardından küçük taraftarın babası, Serdar'a Twitter'dan mesaj attı ve 31 yaşındaki oyuncu da Kerem'i havalimanına çağırdı. Burada formasını imzalayarak onu mutlu etti. Kerem'in babası da "Teşekkürler Serdar Dursun" paylaşımında bulundu. 
 
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