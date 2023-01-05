Serdar Dursun minik taraftarın gönlünü aldı

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından ise minik bir taraftarı üzmüştü.



Antalya'da yaşayan Kerem, babasıyla birlikte gittiği mücadelenin çıkışında formasını Serdar'a uzatırken, golcü oyuncu kalabalıkta

genç futbolse

verin

kalemini kullanmasına

rağmen

başkalarının formalarını imzalayıp onunkini imzalamadı.



Ardından küçük taraftarın babası, Serdar'a Twitter'dan mesaj attı ve 31 yaşındaki oyuncu da Kerem'i havalimanına çağırdı. Burada formasını imzalayarak onu mutlu etti. Kerem'in babası da "Teşekkürler Serdar Dursun" paylaşımında bulundu.