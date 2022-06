Serdar Dursun: 'Milli formayla her dakika kıymetli'

A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Serdar Dursun, milli takımda süre bulduğu her anda takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.



Serdar, ay-yıldızlı ekibin Lüksemburg'daki Prens Henri Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı



Çalışmaların iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Serdar, "Bugün milli takım olarak 14. günümüz. Genç kardeşlerimiz kampa katıldı. İkide iki yaptık, inşallah bu iki maçı da Allah'ın izniyle kapatıp, güzel bir şekilde kampı bitirmek istiyoruz." dedi.



Serdar, A Milli Takım formasının değerini bildiğinin altını çizerek, "Genç arkadaşlar gibi şanslı değilim. Milli takıma biraz geç katıldım, neredeyse 30 yaşımdaydım. Gayet mutluyum, ay-yıldızlı formayı giymek her Türk'ün hayalidir. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hocamız görev verdiği takdirde sahada olmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Şu ana kadar gayet olumlu geçiyor. 6 maçta 6 gol attım. İnşallah daha çok gol atarım." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbolcu, hücumdaki forma rekabeti hakkında ise şöyle konuştu:



"Kaliteli forvetler var. Burak Yılmaz milli takıma çok güzel hizmetler verdi ve bıraktı. Kalan oyuncularla devam ediyoruz. Enes gayet kaliteli, İspanya'da gayet güzel işler yapıyor. Birkaç arkadaş daha var. Tabii ki forma rekabeti, hocamız bazen tek, bazen çift forvet oynamak istiyor. Hocamız kime şans verirse o elinden geleni yapar. Burası milli takım, burada egolu bir durum olmaz. Herkes birbirinin katkı sağlamasını ister. Ben de öyleyim. İnşallah hepimiz milli takıma katkı sağlarız."



"Kanatlar, 10 numaralar, 8'ler, ister istemez seni pozisyona sokuyorlar"



Serdar, milli takımdaki deneyimli isimlerden biri olması hakkında ise, "Artık tecrübelendik, 30 yaşına geldim. Genç yaşta oyuna girerken biraz daha heyecan yaparsın. Ben rahat kalmaya çalışıyorum, kaliteli oyuncularımız var. Kanatlar, 10 numaralar, 8'ler, ister istemez seni pozisyona sokuyorlar. Ben de ceza sahasında topla buluşunca tehlikeli olduğumu düşünüyorum. Forvet oynuyorsan hele Türkiye'de oynuyorsan, Türk milleti biraz zordur diyelim bu konularda. Gol isterler, başarı isterler. İnşallah herkes mutlu olacak şekilde katkı sağlarım." şeklinde konuştu.



Golcü oyuncu, "Milli takımdaki ilk 5 maçında sonradan oyuna girdin. Yalnızca son maçta ilk 11'deydin. Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusunu, "Bazen ilk 11 başlarsın, bazen yedek başlarsın milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekir. Ben de ilk 5 maçta sonradan oyuna girdim, geçen maçta ilk 11 başladım. Daha çok süre alırsan tabii ki oyuncu için daha güzel. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, ister ilk 11, ister yedekten her türlü milli takım için varım." şeklinde yanıtladı.



Lüksemburg maçını da değerlendiren Serdar Dursun şu ifadeleri kullandı:



"Kağıt üstünde bakarsak iki ülkede ikide iki yaptı. Şu an bakarsak grupta liderlik savaşı veren Türkiye ve Lüksemburg ama biz Türkiye'yiz, biz 6'da 6 yapmak istiyoruz. Mümkünse gol yemeden bu ligi tamamlayıp, B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Kağıt üstünde bakarsak kolay gibi gözüken rakipler ama maçlar sahada kazanılıyor. İnşallah bu maçları da atlatıp daha iyi olacağız."





