Serdar Dursun: "Maçtan önce '6-7 olmalı' dedik"

A Milli Takımımızın santrfor oyuncusu Serdar Dursun, Cebelitarık maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Serdar Dursun: 'Maçtan önce '6-7 olmalı' dedik'
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13 Kasım 2021 22:29
A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Serdar Dursun, 6-0 kazandığımız ve 1 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skoru maçtan önce konuştuklarını söyleyen Dursun, "Önemli bir maçtı, farklı bir galibiyet lazımdı. Rakibin ve kendimizin gücünü biliyorduk. Tarihi bir fark oldu, uzun zamandan beri bu kadar farklı bir skor alamamıştık. Maçtan önce de konuşuyorduk, 6,7 olmalı diye, umduğumuz gibi oldu. İlk dakikada gol bulmak önemliydi, rakibin direnci artabiliyor bu tür maçlarda" dedi.


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