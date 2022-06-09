Serdar Dursun krallık yarışında zirvede

Serdar Dursun, UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan 2. maçlar sonunda gol krallığında zirvede yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun krallık yarışında zirvede
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09 Haziran 2022 01:10
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda gol krallığı sıralamasında zirvede Serdar Dursun yer aldı.

Litvanya karşısında 2 gol kaydeden Serdar Dursun, Faroe Adaları maçında da 1 gol kaydederek Milli takımımıza katkı sağlamıştı. Toplamda 3 gole ulaşan Serdar Dursun Erling Haaland'la zirveyi paylaştı.

Serdar Dursun'un 3 gole 115 dakikada ulaşmasının yanında Erling Haaland'ın ise aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşması dikkat çekti.

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu da yaptığı 2 asistle zirve yarışında yer aldı.

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