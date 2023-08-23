Serdar Dursun karar veremiyor!

Tecrübeli oyuncu, yapılan transferlerin ardından gözden çıkartılmıştı.
Yönetimin bonservis bedeli istemeden ayrılığına izin verdiği Serdar Dursun'a tam anlamıyla teklif yağıyor.
Almanya'dan başta eski takımı Dartmstadt olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Milli forvete Polonya'dan da Rakow talip oldu.
Yurt içinden ise Karagümrük ve Konyaspor 31 yaşındaki golcüyü ısrarla istiyor. Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Dursun, bu kadar çok teklif arasından en doğru kulübü seçme konusunda zorluk yaşıyor.
Yönetimin bonservis bedeli istemeden ayrılığına izin verdiği Serdar Dursun'a tam anlamıyla teklif yağıyor.
Almanya'dan başta eski takımı Dartmstadt olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Milli forvete Polonya'dan da Rakow talip oldu.
Yurt içinden ise Karagümrük ve Konyaspor 31 yaşındaki golcüyü ısrarla istiyor. Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Dursun, bu kadar çok teklif arasından en doğru kulübü seçme konusunda zorluk yaşıyor.