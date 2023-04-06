Serdar Dursun: 'İnşallah daha çok oynarım'

Fenerbahçe'nin golcülerinden Serdar Dursun, sarı lacivertli takımın Kayserispor'u elediği maçın ardından açıklamada bulundu.



Serdar Dursun maçla ilgili açıklamasında "Takım olarak mutluyuz. Hem ligde hem de kupada devam etmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Rahat kazanacağımız bir maçı kaybettik geçen hafta, yaraladı bizi. Takım olarak ayağa kalktık ve iyi bir galibiyetle tur atladık" sözlerini kullandı.



7 ay sonra ilk 11'e döndüğü için mutlu olduğunu belirten Dursun, "Toplam 5 santraforuz, hocamız pivot santraforu pek tercih etmiyor. Bugün 7 ay sonra ilk 11'de çıktım. Kendimi göstermek için iyi bir platform oldu. Gol ve iki asistle oynadım. Mutluyum" açıklamasını yaptı.



Forma şansı bulamamasına rağmen çalışmayı bırakmamasından bahseden Dursun, "Ben her zaman kendime güveniyorum. Pes edersen kendine zarar verirsin. Kolay değil, oynama ve burada gel kendini gösteri. İyi oynamazsan bu çocuk oynamasın diyorlar, iyi oynarsan burada iyi bir çocuk varmış diyorlar. Hocam bana inşallah daha fazla şans verir ve ben de takıma katkı sağlarım" diye konuştu.



Lig ve kupada kupaları almak istediklerini belirten Serdar Dursun, sözlerini şu sözlerle tamamladı, "Kalan 9 maçımızı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz var kupada ama biz de iki kulvarda da giderek kupaları almak istiyoruz. Bu şekilde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"





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