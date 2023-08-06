Serdar Dursun için sürpriz talip!

Fenerbahçe transfer haberleri: Suudi Arabistan ekibi Al Raed, Serdar Dursun transferi için Fenerbahçe'ye 500 bin euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun için sürpriz talip!
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06 Ağustos 2023 21:45
Fenerbahçe'de bu sezon geleceği belirsiz olan Serdar Dursun için sürpriz bir teklif geldi.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR!

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in Serdar Dursun için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklife vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu. Fenerbahçe, deneyimli ismi Maribor ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmemişti.

Fenerbahçe'de 64 maçta süre bulan Serdar Dursun, 15 gol attı ve 5 asist yaptı. 

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