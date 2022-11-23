Serdar Dursun için sürpriz iddia!

Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un peşine düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun için sürpriz iddia!
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23 Kasım 2022 11:06
Adana Demirspor, Fenerbahçe'den ara transferde ayrılması beklenen Serdar Dursun için hamleye hazırlanıyor.

Transfer döneminin son iki gününde Serdar Dursun'u takıma kazandırmak için mesai harcayan, ancak mutlu sona ulaşamayan Adana Demirspor yine devreye girdi.

Fenerbahçe 'den ara transferde ayrılması beklenen yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Güney ekibi, bu kez işi bitirmeye kararlı. 

 
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