Serdar Dursun için sürpriz iddia!

Adana Demirspor, Fenerbahçe'den ara transferde ayrılması beklenen Serdar Dursun için hamleye hazırlanıyor.Transfer döneminin son iki gününde Serdar Dursun'u takıma kazandırmak için mesai harcayan, ancak mutlu sona ulaşamayan Adana Demirspor yine devreye girdi.Fenerbahçe 'den ara transferde ayrılması beklenen yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Güney ekibi, bu kez işi bitirmeye kararlı.