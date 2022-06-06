Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Türkiye Milli Futbol Takımı'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Serdar, Faroe Adaları maçıyla birlikte 5. milli maçına çıktı ve skora katkı verdi.



LİTVANYA MAÇINDA SERDAR 11'DE



Milli Takım tarihinde ilk 5 maçında en az 4 gol atan 6. futbolcu unvanını kazanan 31 yaşındaki forvetin, Litvanya karşısında ilk kez 11'de sahne alması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Attığı 4 golü, toplamda 99 dakika içerisinde ağlarla buluşturan deneyimli oyuncunun performansı, teknik ekibi de çok mutlu ediyor. Serdar Dursun, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.





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