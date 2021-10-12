Serdar Dursun: "Hakemin vermeye niyeti yoktu"

A Milli Takımımızda Serdar Dursun, Letonya maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun: 'Hakemin vermeye niyeti yoktu'
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12 Ekim 2021 00:00
A Milli Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maçın ardından Serdar Dursun konuştu.

Dünya Kupası'na gideceklerini söyleyen golcü oyuncu, "Çok değişik bir maç oldu. Gitgeller oldu. Buraya mutlak 3 puan hedefiyle geldik. Allah'a şükür bugünkü maçta galip geldik. Son maçlara iddiamız var. Son 2 maçı kazanıp Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası'na götüreceğiz." dedi.

Son saniyedeki penaltı pozisyonu için konuşan Serdar, "1-1 oldu girdikten sonra. Tek kale oynamaya başladı. 2-3 pozisyonumuz var. Öncesinde atabiliriz. Son topta topu aşırdım, Burak abi düştü. Penaltı olduğunu biliyordum. Hakemin vermeye niyeti yoktu. Penaltı oldu, golü attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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