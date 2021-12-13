Serdar Dursun: "Gollerime devam edeceğim"

Rizespor karşısında sonradan oyuna girip sadece 20 dakikada hat-trick yapan Serdar Dursun, Gaziantep'teki zorlu karşılaşma öncesinde iddialı konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'Gollerime devam edeceğim'
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13 Aralık 2021 10:47
Fenerbahçe'de Mergim Berisha da Serdar Dursun da son derece formda. Ancak Vitor Pereira'nın bu akşamki mücadelede tercihini Serdar'dan yana kullanması bekleniyor.

Rizespor karşısında sonradan oyuna girip sadece 20 dakikada hat-trick yapan tecrübeli forvet, zorlu karşılaşma öncesinde iddialı konuştu.

Serdar Dursun, "Kendi adıma çok güzel bir sezon oluyor. Milli Takım formasını giymenin ve gol atmanın gururunu. Son haftalarda Çubuklu formayla da kendimi buldum. Rizespor karşısında 3 gol attım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Gollerime Gaziantepspor karşısında da devam edeceğime inanıyorum. Tabi ki daha önemlisi galip gelmek. Trabzonspor 'un yenildiği haftada ayağımıza gelen bu fırsatı en iyi ekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.


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