Serdar Dursun golle döndü

Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, Rizespor maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve topa ilk dokunduğu anda golü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun golle döndü
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17 Şubat 2024 20:13
Son güncelleme 18 Şubat 2024 00:07
Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, Rizespor maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve topa ilk dokunduğu anda golü attı.

Rizespor maçının 48. dakikasında sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kale ağzına yaptığı ortaya ayak uzatan Serdar Dursun, durumu 1-1'e getiren golü attı.

Bu golle birlikte Serdar Dursun, ikinci Fenerbahçe döneminde topa dokunduğu ilk anda golle buluşmuş oldu.

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