Fenerbahçe'de son haftalarda forvette tek seçenek haline gelen Serdar Dursun'un, son 7 maçında sadece 1 kez ağları sarsması ve Valencia'nın Shakhtar karşısındaki performansı rekabetin yeniden kızışmasına neden oldu.



Bu durum, kısa sürede etkisini gösterdi. Serdar Dursun, son iki gündeki antrenmanda golleri sıraladı. 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'deki yerini kaybetmemek için idmanlardaki formunu Rizespor karşısında sahaya yansıtmak istiyor.



Bu sezon ligde 10 golü bulunan Serdar Dursun, Karadeniz ekibi karşısında golünü atarak arkadaşı Valencia'ya 'formayı vermeye niyetim yok' mesajını göndermeye kararlı.



