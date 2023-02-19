Serdar Dursun forma rekabetinden vazgeçmiyor

Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Serdar Dursun, formayı kazanmak için hırsla çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun forma rekabetinden vazgeçmiyor
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19 Şubat 2023 11:15
Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Jorge Jesus döneminde fazla forma şansı bulamıyor.

Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 11'de yer alan Serdar, "En büyük hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim" dedi.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendiği hazırlık maçında takımının son golünü kaydetmişti.

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