Serdar Dursun forma rekabetinden vazgeçmiyor

Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Jorge Jesus döneminde fazla forma şansı bulamıyor.
Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 11'de yer alan Serdar, "En büyük hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim" dedi.
Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendiği hazırlık maçında takımının son golünü kaydetmişti.
Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 11'de yer alan Serdar, "En büyük hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim" dedi.
Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendiği hazırlık maçında takımının son golünü kaydetmişti.
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