Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı.
İşte Serdar Dursun'un o paylaşımı:
"Sevgili Fenerbahçe ailem. Güzel anılar güzel vedaları hakediyor. 2 seneyi aşkın süredir sarı lacivertli formayı taşımak, Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye kupasını kazanmanın gururunu yaşadım.
Sizlerle paylaştığım bu süre benim için inanılmaz anılarla dolu. Öncelikle başkanımız sayın Ali Koç'a bana Fenerbahçe formasını giyme şansı verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim.
Hepinizi çok özleyeceğim, hoşça kalın..."
İşte Serdar Dursun'un o paylaşımı:
"Sevgili Fenerbahçe ailem. Güzel anılar güzel vedaları hakediyor. 2 seneyi aşkın süredir sarı lacivertli formayı taşımak, Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye kupasını kazanmanın gururunu yaşadım.
Sizlerle paylaştığım bu süre benim için inanılmaz anılarla dolu. Öncelikle başkanımız sayın Ali Koç'a bana Fenerbahçe formasını giyme şansı verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim.
Hepinizi çok özleyeceğim, hoşça kalın..."