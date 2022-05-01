Serdar Dursun 'durmuyor'

Forvette yıllardır sıkıntı yaşayan Kanarya'da Serdar Dursun derde deva oldu.



Darmstadt'tan 'Bundesliga 2 Gol Kralı' olarak gelen tecrübeli oyuncu, Gaziantep filelerini sarsarak Fenerbahçe'de 14 gole ulaştı. 3 de asist yaptı.



Gol krallığı şansını sürdüren Dursun, taraftara destekleri için teşekkür etti. Kaçırdığı penaltı içinse, "Yeri kazmaları belki etkendi. Ancak sonra telafi ettim" yorumunu yaptı.









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