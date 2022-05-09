Serdar Dursun derbiyi de boş geçmedi

Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun, Beşiktaş maçında Filip Novak'ın 6. dakikada attığı golün pasını vererek bu maçı da gol katkısı vermeden geçmemiş oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun derbiyi de boş geçmedi
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09 Mayıs 2022 10:18
Son dönemde Fenerbahçe'nin formda isimlerinden biri olan ve krallık yarışının içerisinde yer alan Serdar Dursun, Beşiktaş derbisinde ağları sarsamadı.

70'te yerini Valencia'ya bırakan Serdar, Novak'ın attığı golde pası veren isimdi. Son 5 karşılaşmada 5 golünün yanına 2. asistini ekleyen milli futbolcu, 31 lig maçında 14 gol 5 asistlik performans gösterdi.



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