Serdar Dursun derbiyi de boş geçmedi

Son dönemde Fenerbahçe'nin formda isimlerinden biri olan ve krallık yarışının içerisinde yer alan Serdar Dursun, Beşiktaş derbisinde ağları sarsamadı.
70'te yerini Valencia'ya bırakan Serdar, Novak'ın attığı golde pası veren isimdi. Son 5 karşılaşmada 5 golünün yanına 2. asistini ekleyen milli futbolcu, 31 lig maçında 14 gol 5 asistlik performans gösterdi.
70'te yerini Valencia'ya bırakan Serdar, Novak'ın attığı golde pası veren isimdi. Son 5 karşılaşmada 5 golünün yanına 2. asistini ekleyen milli futbolcu, 31 lig maçında 14 gol 5 asistlik performans gösterdi.