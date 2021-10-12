Serdar Dursun'dan ilk maçında siftah

A Milli Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maçta ağları sarsan Serdar Dursun büyük mutluluk yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun'dan ilk maçında siftah
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12 Ekim 2021 01:08
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.


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