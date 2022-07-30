Serdar Dursun'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybedenteklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler eğer istediği bonservis rakamı verilirse transfere onay verecek.İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor. Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı.Jesus,dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor.