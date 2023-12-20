Serdar Dursun'dan derbi ve şampiyonluk tahmini

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Süper Lig'de şampiyonluk yarışına değindi.
Serdar Dursun, 24 Aralık Pazar günü ligde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili tahminde de bulundu.
SERDAR DURSUN'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Sabah'a konuşan Serdar Dursun, şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini ve Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini söyledi.
"DERBİYİ YÜZDE 55 FENERBAHÇE KAZANIR"
Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Serdar Dursun, dev maçı yüzde 55 Fenerbahçe'nin kazanacağını kaydetti. Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalini düşük gören deneyimli forvet, beraberlik olasılığını daha yüksek gördüğünü dile getirdi.
"5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"
32 yaşında olduğunu hatırlatan ve 5 yıl daha Futbol oynamak istediğini belirten Serdar Dursun, şartların oluşması halinde ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek istediğini belirtti.
"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM"
İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.
Serdar Dursun, 24 Aralık Pazar günü ligde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili tahminde de bulundu.
SERDAR DURSUN'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Sabah'a konuşan Serdar Dursun, şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini ve Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini söyledi.
"DERBİYİ YÜZDE 55 FENERBAHÇE KAZANIR"
Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Serdar Dursun, dev maçı yüzde 55 Fenerbahçe'nin kazanacağını kaydetti. Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalini düşük gören deneyimli forvet, beraberlik olasılığını daha yüksek gördüğünü dile getirdi.
"5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"
32 yaşında olduğunu hatırlatan ve 5 yıl daha Futbol oynamak istediğini belirten Serdar Dursun, şartların oluşması halinde ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek istediğini belirtti.
"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM"
İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.