Serdar Dursun: 'Daha ölmedik yeğen'

Serdar Dursun, Hatayspor karşılaşmasının sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren Serdar Dursun, maçın 86. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. Dursun maçın ardından yaptığı paylaşımda "Daha ölmedik yeğen" sözlerini kullandı.



Serdar Dursun'un bu paylaşıma yapılan beğeniler ise 10 binleri aştı.





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