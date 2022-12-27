Serdar Dursun: "Daha ölmedik yeğen"

Serdar Dursun, Hatayspor karşılaşması sonrası yaptığı Instagram hesabıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Dursun: 'Daha ölmedik yeğen'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2022 23:54
Serdar Dursun, Hatayspor karşılaşmasının sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren Serdar Dursun, maçın 86. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. Dursun maçın ardından yaptığı paylaşımda "Daha ölmedik yeğen" sözlerini kullandı.

Serdar Dursun'un bu paylaşıma yapılan beğeniler ise 10 binleri aştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ