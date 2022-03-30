Serdar Dursun: "Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyisi"

A Milli Takımı'mız hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Maçta ikinci golümüzü atan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; TFF
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Serdar Dursun: 'Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyisi'
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30 Mart 2022 00:07
Milli takımımızda Serdar Dursun İtalya'ya 3-2 mağlup olduğumuz maçın ardında açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun yaptığı açıklamada, "Bu maça iyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Portekiz maçı bizi etkiledi, üzüldük. Maça iyi başladık, öne geçtik. Rakip bizi geriye doğru zorladı ve topu iyi dolaştırdı. Arka arkaya gollerle 2-1 yaptılar. Hocamız ilk yarıdaki hatalarımızı söyledi. İkinci yarıya tutuk başladık ama sonra daha iyi oynadık. 3-2 yaptı ve 3-3 de olabilirdi. 3-3 olsa iyiydi ama üzgünüz." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Burak Yılmaz, Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri ve çok gol attı. Artık herkes kendini göstermek istiyor. İnşallah hepimiz kendimizi geliştiririz ve Milli Takım'a katkı yaparız." şeklinde konuştu.

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