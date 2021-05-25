Serdar Dursun, Bundesliga'ya gidiyor!

Bu sezon Bundesliga 2'yi gol kralı olarak bitiren Serdar Dursun'un yeni takımı belli oluyor.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Serdar Dursun, Bundesliga'ya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2021 20:57
Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'un yeni takımı Union Berlin oluyor.

Beşiktaş, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Schalke ve Hamburg ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi.

Bild'de yer alan habere göre Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı.

Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.