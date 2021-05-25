Serdar Dursun, Bundesliga'ya gidiyor!

Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'un yeni takımı Union Berlin oluyor.



Beşiktaş, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Schalke ve Hamburg ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi.



Bild'de yer alan habere göre Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı.



Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



