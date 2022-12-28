Serdar Dursun, bu sezon ilk lig golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligdeki ilk golünü Hatayspor'a attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun, bu sezon ilk lig golünü kaydetti
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28 Aralık 2022 00:22
Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı.

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