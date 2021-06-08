Serdar Dursun Beşiktaş'ın listesinde

Gurbetçi golcü Serdar Dursun, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden. Kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakan başarılı oyuncu hakkında da her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun Beşiktaş'ın listesinde
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08 Haziran 2021 12:20
Bundesliga 2'de 35 gole katkı yaparak Avrupa'da gol kralı olan ilk Türk futbolcu ünvanını elde eden Serdar Dursun'un; Darmstadt 98'deki sözleşmesi sona ermişti. Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok teklif alan 30 yaşındaki forvetin Beşiktaş 'ın da listesinde olduğu belirtildi.

Attığı spekteküler gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacak. Union Berlin'in kadrosuna katmak üzere olduğu Serdar Dursun, Beşiktaş'ın kendisini olan ilgisinin ardından görüşmeleri askıya almıştı. Kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakan başarılı oyuncu hakkında da her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

 
 

 

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