"Serdar Dursun, Beşiktaş'a sıcak bakıyor"

Darmstadt'ta forma giyen 29 yaşındaki Serdar Dursun için Alman basını da iddialarda bulundu. Hatta Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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'Serdar Dursun, Beşiktaş'a sıcak bakıyor'
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14 Mayıs 2021 12:33
Sezonu şampiyon olarak tamamlanmaya odaklanan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı. Bu doğrultuda takıma katkı yapabilecek oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi golcü Serdar Dursun'u gündemine almıştı. Alman basını da Serdar Dursun-Beşiktaş flörtüyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sport1'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulübün Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi. Haberde, siyah-beyazlıların Serdar Dursun'a yıllık 400 ile 500 bin euro arası bir teklifte bulunduğu belirtildi. Hatta oyuncunun da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi kabul ettiği kaydedildi.

Hamburg ve Schalke'nin de ilgilendiği iddia edilen 29 yaşındaki forvetin sözleşmesinin sezon sonunda biteceği de hatırlatıldı.

Daha önce Eskişehirspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımlarda da forma giyen Serdar, kulüp kariyerinde toplam 318 resmi karşılaşmada oynadı. Bunlarda 103 gol kaydeden oyuncu, 35 kez gol pası verdi.

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