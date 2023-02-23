Serdar Dursun ayrılıyor mu? Kararını verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, takımdaki geleceğine dair kararını verdi.31 yaşındaki forvet oyuncusu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayacak. Sezon sonunda ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Polonya ve Rus kulüplerinden teklifler alıyor ancak Serdar'ın önceliği daha önce de formasını giydiği Alman ekipleri olacak.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik performans verdi.