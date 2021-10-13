Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forvet hattında kimin oynayacağı merak konusu oldu.



Milli TakımDdan yorgun gelecek Enner Valencia'nın oynama ihtimali düşük. Milli takımda gol atarak moralli bir şekilde gelecek olan Serdar Dursun ise formaya en yakın isim olarak görünüyor.



Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın Serdar'ın milli takım performansı sonrası Berisha'yı derbide yedek kulübesine çekebileceği konuşuluyor.



Trabzonspor deplasmanında olmasa bile, Serdar Dursun'un artık ilk 11 için ciddi bir aday olması bekleniyor.



