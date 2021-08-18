Adana Demirspor maçında golcü oyuncunun köprücük kemiği kırılmıştı.
Serdar Dursun, iyileşme sürecini hızlandırmak için bugün ameliyat masasına yatacak.
Normalde operasyonun ardından sahalara dönüş sürecinin iki ayı bulduğu öğrenildi. Ancak Serdar'ın güçlü fiziği nedeniyle bu sürenin 5 haftaya kadar inebileceği kaydedildi.
Serdar Dursun, iyileşme sürecini hızlandırmak için bugün ameliyat masasına yatacak.
Normalde operasyonun ardından sahalara dönüş sürecinin iki ayı bulduğu öğrenildi. Ancak Serdar'ın güçlü fiziği nedeniyle bu sürenin 5 haftaya kadar inebileceği kaydedildi.