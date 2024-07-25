Serdar Dursun, Alanyaspor'la imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun, Alanyaspor'la imzaladı
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25 Temmuz 2024 15:24
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.

Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi Serdar Dursun'a lisans çıkardı ve taraflar 2 yıllık imza attı.

11 GOL KATKISI

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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