12 Nisan'da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, görkemli bir kutlamayla önceki gün kupasına kavuşan Yılport Samsunspor artık gözünü tamamen Süper Lig'e çevirmiş durumda. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası Hüseyin Eroğlu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



HEDEFTE SERDAR DURSUN VAR



Hem yerli hem de yabancı transferleri üzerine liste hazırlığında olan başarılı teknik adamın hedefindeki isim taraftarı heyecanlandıracak cinsten. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.



ANADOLU'DAN TALİBİ ÇOK



Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi olan Serdar'ın Samsun seçeneğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da Milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



19 GOL 9 ASİST



Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti.







