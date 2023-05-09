Serdar Dursun'a Türkiye'den sürpriz transfer teklifi

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Serdar Dursun ile alakalı çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon Süper Lig'de ter dökecek olan Anadolu ekibi, yurt içi ve yurtdışından çok sayıda ismi gündemine alırken Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Dursun da listenin en başında yer alıyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a Türkiye'den sürpriz transfer teklifi
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09 Mayıs 2023 10:48
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
12 Nisan'da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, görkemli bir kutlamayla önceki gün kupasına kavuşan Yılport Samsunspor artık gözünü tamamen Süper Lig'e çevirmiş durumda. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası Hüseyin Eroğlu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

HEDEFTE SERDAR DURSUN VAR

Hem yerli hem de yabancı transferleri üzerine liste hazırlığında olan başarılı teknik adamın hedefindeki isim taraftarı heyecanlandıracak cinsten. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.

ANADOLU'DAN TALİBİ ÇOK

Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi olan Serdar'ın Samsun seçeneğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da Milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

19 GOL 9 ASİST

Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti. 

 

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