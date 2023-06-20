Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımdan gitme fikrinden şu an için vazgeçen Serdar Dursun'a teklif yağıyor.
Süper Lig'den Adana Demirspor'un ısrarla istediği, Çaykur Rizespor ile Pendik'in de radarında olan Serdar'a, Yunanistan'dan PAOK ile Almanya'dan Darmstadt'ın da talip olduğu öne sürüldü.
Tecrübeli golcünün ise yeni teknik direktörün belli olmasının ardından yol haritasını çizeceği öğrenildi.
Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
Süper Lig'den Adana Demirspor'un ısrarla istediği, Çaykur Rizespor ile Pendik'in de radarında olan Serdar'a, Yunanistan'dan PAOK ile Almanya'dan Darmstadt'ın da talip olduğu öne sürüldü.
Tecrübeli golcünün ise yeni teknik direktörün belli olmasının ardından yol haritasını çizeceği öğrenildi.
Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.