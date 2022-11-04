Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de bu sezon geri planda kalan Serdar Dursun ile İtalyan ekibi Spezia'nın ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun'a sürpriz talip
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04 Kasım 2022 17:45
Fenerbahçe'de bu sezon Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle arka planda kalan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalyan Ligi ekiplerinden Spezia, 31 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgileniyor.

Serdar Dursun'un adı yaz transfer döneminin son günlerinde Dinamo Kiev ve Adana Demirspor'la da anılmıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu, çıktığı 37 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Serdar Dursun, bu sezon ise 11 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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