Serdar Dursun'a sürpriz talip

Serdar Dursun hem Fenerbahçe hem de ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansıyla Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Augsburg'un radarına girdi. Alman temsilcisinin Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.



SERDAR DURSUN ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR



Serdar Dursun ardımızda bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da forma giydi ve birçok gole katkıda bulundu.



Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın ay-yıldızlı formasıyla attığı gollerle de alkış topladı. 30 yaşındaki golcünün Alman ekiplerinin takibinde olduğu ileri sürüldü.



BUNDESLIGA'YA GEL SERDAR!



Almanya basınında çıkan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Serdar Dursun için atağa geçti ve Fenerbahçe'ye de teklifte bulunmaya hazırlanıyor.



SERDAR DURSUN'UN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkarken 15 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



30 yaşındaki golcü oyuncu milli formayla ise 8 karşılaşmada 7 golle ağları sarsma başarısı gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ