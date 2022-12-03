Serdar Dursun'a şans doğdu

Fenerbahçe'de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun'un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı.
Ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus'un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe'de kalıcı olabilecek.
Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından dün İstanbul'a döndü.
Ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus'un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe'de kalıcı olabilecek.
Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından dün İstanbul'a döndü.
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