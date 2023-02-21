Serdar Dursun'a Moskova'dan transfer teklifi!

Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Bu teklifler oyuncu ya da kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde 22 Şubat'ta kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe'ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.Ancak ilk talebi yıllık 2.5 milyon euro olan Serdar, maaş konusunda 2 milyon euro'ya kadar düştü.Taraflar arasında bu yüzden anlaşma sağlanamadı ancak Rusya'da 22 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesi görüşmeler devam ediyor.