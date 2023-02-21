Serdar Dursun'a Moskova'dan transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin milli santraforu Serdar Dursun'un taliplerinin arasına son olarak Rusya temsilcisi Khimki eklendi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Dursun'a Moskova'dan transfer teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2023 18:55
Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Bu teklifler oyuncu ya da kulüp tarafından yeterli bulunmamıştı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde 22 Şubat'ta kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe'ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

Ancak ilk talebi yıllık 2.5 milyon euro olan Serdar, maaş konusunda 2 milyon euro'ya kadar düştü.

Taraflar arasında bu yüzden anlaşma sağlanamadı ancak Rusya'da 22 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesi görüşmeler devam ediyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ