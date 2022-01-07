Serdar Dursun'a İtalya'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.



Almanya'da Darmstad formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!



Portekizli gazeteci Pedro Almeida sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serdar Dursun'a İtalya Serie A ekibi Venezia'nın talip olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.



Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, yeni hocanın raporuna göre teklife net bir yanıt verecek. Golcü futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Serdar Dursun, 5 gol ve 1 asist kaydetti. Performansıyla beğeni kazanan Dursun, Stefan Kuntz'un da dikkatini çekerek A Milli Takım'a çağrıldı.



