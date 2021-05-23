Serdar Dursun'a Beşiktaş dahil 8 talip var

Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'yi gol kralı bitiren Serdar Dursun'a Türkiye ve Almanya başta olmak üzere 8 takımın talip olduğu Alman basını tarafından yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun'a Beşiktaş dahil 8 talip var
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23 Mayıs 2021 01:24
Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'a başta Almanya ve Türkiye'den olmak üzere teklifler olduğu belirtiliyor.

Alman basını, sezonun sona ermesiyle Darmstadt'tan ayrıldığını duyuran Serdar Dursun için Beşiktaş'ın geçen hafta teklif yaptığını ve ardından yarışa bir kaç kulübün daha katıldığını aktardı. 1.90'lık golcü oyuncu için Beşiktaş'ın dışında yarışa dahil olan diğer takımların Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un olduğu belirtildi.

Almanya'dan ise Schalke, Union Berlin ile Hamburg'un tekliflerini ilettiği Dursun'a İspanya'da La Liga'ya yükselen Mallorca'nın da talip olduğu aktarıldı.

Haberlerde ayrıca Serdar Dursun'un isteyeceği sözleşmenin 400-500 bin eurodan başladığı da ifade ediliyor.

Daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları diyen Serdar Dursun, forma giydiği Türkiye Kupası, TFF 1. Lig ve 2. Lig'de toplam 92 maçta 21 gol kaydetmişti.

2018'de geldiği Darmstadt'da büyük patlamasını bu sezon yapan Serdar Dursun toplam 35 maçta 27 gol kaydetti.


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