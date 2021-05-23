Serdar Dursun'a Beşiktaş dahil 8 talip var

⚽️Bundesliga 2 Gol Kralı Serdar Dursun yarışına Beşiktaş'ın ardından birkaç kulüp daha katıldı. Dursun en iyi sözleşmeyi almak için bir poker oynuyor. [Sport1🇩🇪]



🇹🇷Beşiktaş

🇹🇷Çaykur Rizespor

🇹🇷Yeni Malatyaspor

🇹🇷Kayserispor

🇪🇸Mallorca

🇩🇪Schalke

🇩🇪Hamburg

🇩🇪Union Berlin pic.twitter.com/mBn3wHvjnX



— Sporx (@sporx) May 22, 2021

Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'a başta Almanya ve Türkiye'den olmak üzere teklifler olduğu belirtiliyor.Alman basını, sezonun sona ermesiyle Darmstadt'tan ayrıldığını duyuran Serdar Dursun için Beşiktaş'ın geçen hafta teklif yaptığını ve ardından yarışa bir kaç kulübün daha katıldığını aktardı. 1.90'lık golcü oyuncu için'un olduğu belirtildi.Almanya'dan ise'un tekliflerini ilettiği Dursun'ada talip olduğu aktarıldı.Haberlerde ayrıca Sda ifade ediliyor.Daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları diyenkaydetmişti.2018'de geldiği Darmstadt'da büyük patlamasını bu sezon yapankaydetti.