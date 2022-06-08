Serdar Dursun: '7-8-9 da olabilirdi'

Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Serdar Dursun, Litvanya maçı sonrası konuştu.



Serdar Dursun yaptığı maç sonu açıklamasında, şu sözleri kullandı:



"Artık 3 günde 1 maç oynuyoruz. Takım olarak maça gayet iyi başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. 6-0 kazandık ancak 7-8-9 da olabilirdi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."



"A Milli Takım'da çok yetenekli oyuncular var. Halil daha çok 10 numara gibi oynayan bir isim, ben ve Enes ise daha gole dönük oyuncularız. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum."





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