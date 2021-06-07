Serdar Dursun: '4 büyükleri herkes ister'

Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de 27 kez rakip fileleri sarsan ve Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olan Serdar Dursun, Süper Lig'in devlerini ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Bonservisi elinde olan Serdar, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.



Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister. Türkiye'den çok sayıda teklif alıyorum. 1-2 kulüple ise ciddi görüşmelerimiz var ama henüz somut bir şey yok. Sadece Almanya'dan değil İspanya ve İtalya'dan da teklifler var. Ancak henüz karar vermedim. Teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyorum" dedi.



EN BÜYÜK HAYALİM MİLLİ TAKIM



Şenol Güneş tarafından Euro 2020 kadrosuna alınmaması tartışma yaratan Serdar Dursun, Milli Takım'la ilgili de konuştu.



29 yaşındaki golcü, "Benim bir futbolcu olarak elimden gelen çalışmak ve sahada kendimi göstermektir. Bu konuda karar hocamızındır ve kendisine saygı duyuyorum. Daha fazla çalışıp Milli Takım forması giymek istiyorum. En büyük hayalim Ay-Yıldızlı formayı terletmek" ifadelerini kullandı.



ADINI TARİHE YAZDIRDI



Bundesliga 2'de 27 kez fileleri sarsan Serdar Dursun, Avrupa liglerinde gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.











