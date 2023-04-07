Serdar Dursun, 101 gün sonra golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında gol atmayı başaran Serdar Dursun, gol orucunu bozdu.
Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.
Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.
Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.
Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.
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