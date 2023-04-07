Serdar Dursun, 101 gün sonra golle tanıştı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Kayserispor maçında gol atarak yaklaşık 3.5 ay sonra gol orucunu bozdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun, 101 gün sonra golle tanıştı
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07 Nisan 2023 00:30
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında gol atmayı başaran Serdar Dursun, gol orucunu bozdu.

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.

Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.

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