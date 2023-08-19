Serdar Azmoun, İtalya yolcusu oluyor

Forvet hattında Olivier Giroud dışında alternatifi bulunmayan Milan adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan yıldız santrfor transferini bitirmek için harekete geçti.



Almanya basınına göre Milan, Bayer Leverkusen forması giyen Serdar Azmoun'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.



OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM



Bild'in haberine göre Milan, İsrailli yıldız santrfor Serdar Azmoun ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.



Serdar Azmoun ile anlaşma sağlayan Milan, Bayer Leverkusen ile de anlaşmak için görüşmelere devam ediyor.



33 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 33 resmi maça çıkan Serdar Azmoun bu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.



