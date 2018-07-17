Serdar Aziz'in Şampiyonlar Ligi iddiası!

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bu sezon savunmanın değişilmez ismiydi… İlk bölümde Maicon, sonrasında da Denayer ile uyumlu bir performans sergileyen Serdar Aziz, İsviçre kampında soruları yanıtladı.Taraftarın şampiyonluk yolunda çok büyük bir desteği olduğuna vurgu yapan 27 yaşındaki oyuncu yeni sezonla ilgili şunları söyledi:"Şampiyonluğa bu sene ulaştık. Tadına vardık. Çok çalışmamız gerektiğiniz farkındayız. Taraftarımız bu sene bize müthiş bir destek verdi. Özellikle iç sahada oynadığımızda çok iyi maçlar çıkarttık. Taraftarımız merak etmesin. Onlar bize bu desteği verdikçe, biz de böyle çalışmaya devam edip şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olmak için her şeyimizi ortaya koyacağız.Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gideceğiz. Ama ilk amacımız gruplardan çıkmak. Avrupa'da rakiplerin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ama biz de G.Sarayız. Tekrar ait olduğumuz yerdeyiz. Hocamızın tecrübeleri bize yol haritası olacak.""Genç arkadaşlarımız da aramızda. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da çok istiyor. Yetenekliler de. İnşallah onlar da bizim tecrübelerimizden yaralanırlar.Bu sene takım da bozulmadı, bu tabi ki de avantaj. Yeni gelen, gelecek olan arkadaşlarımıza da yardımcı olacağız. Zaten onlarda takım içi arkadaşlığı görüne kolay adapte olacaklardır.""Ağır sezon öncesi kampı yaşıyoruz. Yoğun tempoda çalışmalara başladık. Bütün arkadaşlarım hazır gibi geldi. Herkes tatilde iyi çalışmış. Bunu antrenmanlara başladığımda gördüm. Hepimize tatil için program verilmişti. O programları biz yerine getirdik.Ama birçok kişi de bunun da üstüne çıkmış. Geçen sezon başı böyle değildi. Çalışmalara başladığımız da adapte olmakta sorun yaşayanlarımız olmuştu. Buna ben de dahil. Herkes bu sezonun ne kadar zorlu olacağının farkında. Bu yüzden çalıp gelinmiş.""Ramos dünyanın en iyi stoperlerinden hatta benim için en iyisi. Onunla karşılaşmak Real Madrid ile oynamak güzel olur. İnsanlar şakayla karışık bizi benzetiyor. Hatta Türkiye'de moda oldu."