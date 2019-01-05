Serdar Aziz ile yola devam etmemem kararı alan Galatasaray'ın savunmaya düşündüğü isimler arasında yer alan Jeffrey Bruma'dan geleceğiyle ilgili açıklama geldi.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen Jeffrey Bruma, Ocak ayında transfere sıcak bakmadığını dile getirdi.
27 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu ülke basınına geleceğyile ilgili yaptığı açıklamada ''Bireysel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ancak bu sezon şans bulamadım. Sonuçta kararı teknik direktörler veriyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Devre arasında takım değiştirmek çok ideal bir durum değil. Yazın bunun için daha fazla zamanım olacak'' ifadelerini kullandı.
''PSV BİR OPSİYON AMA ŞU AN DEĞİL''
Hollandalı savunma oyuncusu eski takımı PSV'ye dönüş yapabileceğinin de sinyallerini verirken ''PSV her zaman için bir opsiyon. Yeniden PSV forması giymek güzel olabilir ancak şu an değil'' dedi.
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Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen Jeffrey Bruma, Ocak ayında transfere sıcak bakmadığını dile getirdi.
27 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu ülke basınına geleceğyile ilgili yaptığı açıklamada ''Bireysel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ancak bu sezon şans bulamadım. Sonuçta kararı teknik direktörler veriyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Devre arasında takım değiştirmek çok ideal bir durum değil. Yazın bunun için daha fazla zamanım olacak'' ifadelerini kullandı.
''PSV BİR OPSİYON AMA ŞU AN DEĞİL''
Hollandalı savunma oyuncusu eski takımı PSV'ye dönüş yapabileceğinin de sinyallerini verirken ''PSV her zaman için bir opsiyon. Yeniden PSV forması giymek güzel olabilir ancak şu an değil'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın