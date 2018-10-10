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Serdar Aziz'e yeni sözleşme

Galatasaray, devre arasında tecrübeli yıldızı Serdar Aziz ile masaya oturacak.

Kaynak: Takvim
Serdar Aziz'e yeni sözleşme
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10 Ekim 2018 05:17
Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı...

Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SERDAR AZİZ FARKI

Whoscored verilerine göre Süper Lig'in ilk 8 haftasında, ligde en etkili performans gösteren futbolcu da Serdar Aziz. Milli futbolcu tüm istatistiklerin ortalamasında en yüksek puanı alan isim olarak göze çarpıyor.

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