SERDAR AZİZ FARKI

Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı...Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.Whoscored verilerine göre Süper Lig'in ilk 8 haftasında, ligde en etkili performans gösteren futbolcu da Serdar Aziz. Milli futbolcu tüm istatistiklerin ortalamasında en yüksek puanı alan isim olarak göze çarpıyor.