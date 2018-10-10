Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı...
Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SERDAR AZİZ FARKI
Whoscored verilerine göre Süper Lig'in ilk 8 haftasında, ligde en etkili performans gösteren futbolcu da Serdar Aziz. Milli futbolcu tüm istatistiklerin ortalamasında en yüksek puanı alan isim olarak göze çarpıyor.
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Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SERDAR AZİZ FARKI
Whoscored verilerine göre Süper Lig'in ilk 8 haftasında, ligde en etkili performans gösteren futbolcu da Serdar Aziz. Milli futbolcu tüm istatistiklerin ortalamasında en yüksek puanı alan isim olarak göze çarpıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın