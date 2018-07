Serdar Aziz'den Inter'e transfer yanıtı

Inter'den teklif aldın. Yurt dışı hayalin var mı ve bu teklif için ne düşünüyorsun?

'Gurur duyuyoruz'

Sessiz ve gösterişsiz ancak faydalı bir isim Serdar Aziz... Bursaspor'a geldikten sonra da en iyi stoperler arasında oldu, Cim-Bom'un savunma yönüne katkıda bulundu.Bir dönem Inter ve Milan ile adı geçen Serdar Aziz'e milli takımdaki arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da destek vermişti. Sarı-kırmızılıların mütevazı ismi İsviçre'de basının karşısına çıkarken, soruları yanıtsız bırakmadı.Umarım Bülent Korkmaz ve Popescu gibi unutulmaz oyuncular arasına girebilirim. Tekliflerin gelmesi normal çünkü şampiyon olduk ve iyi bir sezon geçirdik. Ama zaten büyük bir kulüpte oynuyorum Inter'de veya başka bir kulüpte oynamak gibi bir amacım yok. Çünkü burada kalıp efsane olmak istiyorum.Hakan benim çok sevdiğim, çok düzgün ve kaliteli bir insan. Çok da iyi futbolcu. Milan gibi bir kulüpte oynadığı için onunla gurur duyuyoruz. O da Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Çok da seviyor bizim kulübümüzü... İnşallah onunla bir gün aynı kulüpte oynamak nasip olur. Kapımız açık. Merak ettiğim için ona 'Bonucci nasıl bir stoper?' diye sordum. Yüksek bir bonservis ile gitmişti. O da, "Milan'a gelirsen Bonucci ile çok iyi bir ikili olabilirsin" demişti.Muslera'nıın bu kulübe ve Uruguay Milli Takımı'na verdikleri ortada. Onunla oynamak bizim için önemli bir avantaj. Arkamızda sürekli konuşuyor ve bize güven veriyor. Bir yabancı olmasına rağmen bu kulübü her şeyiyle sahiplenmiş biri. Milli Takım olarak da çok iyi yerlere geldiler ama son maçta talihsiz bir pozisyon oldu. Zaten maçtan önce de talihsiz bir olay yaşamasına rağmen takıma hiç yansıtmamış. Birçok insan böyle şeylerin arkasına sığınabilir ama o bunu yapmayı tercih etmiyor.Yaklaşık 6 ay evde oturan bir oyuncunun 2 ay antrenmanla sahaya çıkıp beklentileri karşılaşması kolay değil. Tudor daha baskın bir karakterdi ve birçok uygulaması farklıydı. Fatih hocayla daha önce birlikte çalışmıştık. Benle her zaman konuşuyordu ve fikir alışverişinde bulunuyorduk. Ne yaparsam yapayım arkamda duran bir hocayla çalıştığımı bildiğim için sahadaki duruşum bile değişti.İnsanlar kronik sakatlığın anlamını bile bilmeden böyle şeyler söylüyor. Kronik sakat sürekli aynı yerden sakatlanan demek. Benim her sakatlığım farklı bölgelerden oldu. Ukrayna maçında burnum kırılmıştı ve döndüğümde ameliyat olmam gerekiyordu ama oynamam da gerekiyordu ve ameliyat olmadan sahaya çıktım. Daha sonra elmacık kemiğim kırıldı ve yine ameliyat olmam gerekiyordu. Doktorlar ameliyat olmamam halinde yüzümün çökeceğini ve dişlerimin döküleceğini söyledi ama hocamızla konuştuktan sonra bunu da reddettim. Çok şükür dişlerim h,l, yerinde! Böyle fedak,rlıkları herkes yapıyor. Kimisi duyuluyor kimisi duyulmuyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler ve sonucunda şampiyonluk gelince bunun gururuyla yaşıyoruz.